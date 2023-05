Stiri pe aceeasi tema

- Insista pe o pedeapsa mai dura. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale insista sa i se aplice o pedeapsa mai dura strainului care, acum trei luni, ar fi incercat sa scoata din țara 12.500 de pachete de țigari.

- Dumitru Silvestru Șoșoaca a fost condamnat pentru ultraj, dupa ce, in urma cu un an și jumatate, a agresat un polițist, in scandalul cu o echipa a postului de televiziune Rai Uno, arata o decizie a instanței din 28 aprilie. El a primit de 180 de zile „amenda-inchisoare” și trebuie sa achite statului…

- Instanța a decis! Matteo Politi a fost condamnat la inchisoare cu executare. Mediul fals din Italia va petrece trei ani si zece luni in spatele gratiilor. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

- Suporterul echipei PSV Eindhoven care l-a atacat pe portarul formatiei FC Sevilla la un meci din Liga Europa a fost condamnat, miercuri, la trei luni de inchisoare, dintre care una cu suspendare, relateaza RMC Sport. Fanul respectiv, Dylano K., si-a explicat gestul prin faptul ca a vrut sa arate ca…

- Un tribunal din Minsk l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki, colaureat al premiului Nobel pentru pace in 2022 si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, informeaza ONG-ul sau, relateaza AFP, preluat de AGERPRES. Organizatia pentru apararea…

- Armata israeliana a anuntat marti ca l-a condamnat pe Bassam al-Saadi, un responsabil al gruparii armate palestiniene Jihad Islamic din Cisiordania ocupata, la 22 de luni de inchisoare, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…