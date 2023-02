Stiri pe aceeasi tema

- Șase localitați din Bistrița-Nasaud raman astazi, 21 februarie 2023, fara apa potabila pentru cateva ore. Maine se intrerupe apa pe cateva strazi din Bistrița, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei…

- Trei strazi din Bistrița raman astazi, 9 februarie 2023, fara apa potabila, anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile astazi 9 februarie 2023, de la ora 11:30,…

- Recondiționarea mobilei este o metoda eficienta de a scapa de cheltuiala inutila pe care achiziționarea mobilierului nou o presupune. De asemenea, faptul ca tu poți decide cum anume va arata… Articolul Vrei sa iți recondiționezi mobila? Vezi aici lista cu tot ce ai nevoie! apare prima data in Stiri…

- La 18 ianuarie 1821, boierii Vacarescu, Ghica și Brancoveanu incheie cu Tudor Vladimirescu din partea Comitetului de Obladuire, pactul prin care urma sa inceapa mișcarea de emancipare naționala a Țarii… Articolul 18 ianuarie 1821- ultima turnanta inaintea Revoluției de la 1821 apare prima data in Stiri…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va interveni, in data de 18.01.2023, intre orele 10:00 și 20:00, pentru remedierea unei ample avarii survenite la conducta de aductiune din azbociment DN 600 din Bulevardul Nicolae Balcescu. Ca urmare a complexitatii lucrarilor de reparatie, alimentarea cu apa catre…

- Arsenicul se gasește in mod natural in roci și in sol. Cantitați mici se pot dizolva in apele subterane care pot fi folosite pentru apa potabila. Consumul de apa potabila cu arsenic in ea poate crește riscul de imbolnavire și alte efecte grave asupra sanatații. Este important sa știm cat de mult arsenic…

- Ce informatii cunosti despre procedura DEXA? Osteoporoza este o boala care afecteaza un numar mare de persoane cu varsta peste 50 de ani. Aceste statistici sunt ingrijoratoare si trebuie luate… Articolul Stii cui i se adreseaza procedura DEXA? Afla ce spun medicii! apare prima data in Stiri Gorj .

- In atenția consumatorilor de apa potabila! Mai multe adrese din Capitala vor ramine in urmatoarele zile fara apa la robinet, anunța Apa-Canal Chișinau, transmite realitatea. Astazi, 25 noiembrie, in intervalul de timp 09:00–13:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la…