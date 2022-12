Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii și țarile G7 susțin planul de pace prezentat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - potrivit ambasadorului american la Kiev, Bridget Brink, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sistemele de aparare antiaeriana NASAMS furnizate de SUA au avut "o rata de succes de 100%" in Ucraina in ceea ce privește interceptarea rachetelor rusești, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in contextul in care NATO a anunțat ca un interceptor de aparare antiaeriana…

- Statele Unite, in starea militara actuala, nu vor putea sa caștige in cazul unei confruntari militare cu China, a afirmat Wall Street Journal, citand estimari ale Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. Potrivit experților centrului, situația din jurul Ucrainei a scos la…

- Președintele american Joe Biden i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa nu se mai afirme in public ca Statele Unite nu furnizeaza suficient ajutor militar Kievului, scrie The Washington Post, citand un inalt oficial din administrația democrata de la Washington, potrivit hotnews.ro.…

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…

- SUA afirma ca nu au luat parte la atac, nici prin oferirea informatiilor si nici prin oferirea altor ajutoare, au spus oficialii americani. Aceștia susțin ca nu au fost la curent cu operatiunea si ca s-ar fi opus asasinarii daca ar fi fost consultati. Dupa aceea, oficialii americani i-au avertizat pe…

- Administratia Vladimir Putin a salutat, marti dupa-amiaza, planul de pace propus de magnatul american Elon Musk, fondatorul si directorul companiilor SpaceX si Tesla, desi presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat vehement initiativa.

