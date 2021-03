Senatul SUA a confirmat joi doi noi membri ai administratiei Joe Biden: William Burns in fruntea CIA si Xavier Becerra, primul latino-american care a ajuns ministru al sanatatii in Statele Unite, noteaza AFP. Moment rar intr-un Congres profund divizat, William Burns a fost investit cu votul unanim al senatorilor. Diplomat timp de 33 de ani, acest fost ambasador la Moscova are un profil atipic pentru acest post: nu este nici militar, nici politician, nici iesit din randul serviciilor de informatii. Noua sefa a serviciilor americane de informatii, Avril Haines, a salutat calduros confirmarea unui…