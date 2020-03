SUA: Senatoarea Elizabeth Warren se retrage din cursa pentru învestitura democrată (media) Senatoarea americana Elizabeth Warren abandoneaza cursa pentru investitura democrata in vederea prezidentialelor din noiembrie, urmand sa-si informeze echipa de campanie despre aceasta decizie in cursul zilei de joi, potrivit media americane, care nu indica daca senatoarea va sustine un alt candidat, transmit AFP si Reuters. Senatoarea progresista in varsta de 70 de ani, care candida pe o platforma anticoruptie, a urcat pana pe primul loc in sondaje in toamna trecuta, dupa care a inregistrat o cadere. Elizabeth Warren nu a castigat in niciunul din cele in jur de 20 de state in care democratii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

