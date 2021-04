SUA: Secretarul de stat Antony Blinken a discutat despre dosarul iranian cu directorul Mossadului

Piesa noua de la Tobi Ibitoye si Eneli! “Jaleen” tocmai s-a lansat!

Tristețe, nostalgie, singurătate… sentimente bine-cunoscute. Tobi Ibitoye și Eneli lansează piesa „Jaleen”, prin care ne învață să nu luptăm haotic cu unele emoții negative, ci să le înțelegem și să le îmbrățișăm. No need to fight, embrace the silence este sfatul… [citeste mai departe]