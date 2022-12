Stiri pe aceeasi tema

Unul dintre expertii in sanatate din China a avertizat ca, in urma deciziei guvernului de a relaxa restrictiile impuse in cadrul politicii de zero COVID ar putea duce la o crestere semnificativa a numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus, relateaza Rador.

Directiile de Sanatate Publica din tara se organizeaza in vederea vaccinarii anti-COVID-19 cu noul ser adaptat la variantele Omicron ale coronavirusului, anunța Rador.

Novavax Inc a anunțat luni ca a transmis o notificare scrisa catre Gavi, Alianța pentru Vaccin, prin care reziliaza un acord de vanzare a vaccinului sau anti-COVID-19 țarilor cu venituri mici și medii, informeaza Rador.

China va persevera in abordarea sa de „suprimare dinamica" a cazurilor de COVID-19 de indata ce acestea vor aparea, au declarat sambata oficialii din domeniul sanatații, informeaza Reuters, citata de Rador.

Politia nigeriana a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor care au marcat implinirea a doi ani de la represiunea sangeroasa a protestelor impotriva brutalitatii politiei, informeaza BBC, citat de Rador.

787 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Bulgaria, in urma efectuarii a 6.808 teste, rata de pozitivare fiind de 11,5%, indica datele furnizate de Portalul unic de informatii, transmite Rador.

Un director executiv al Pfizer a declarat luni ca nici ea și nici alți oficiali Pfizer nu știau daca vaccinul COVID-19 produs de companie va opri transmiterea inainte de a intra pe piața anul trecut.

Un raport emis de Comisia Lancet privind modul in care a fost gestionata pandemia de COVID-19 critica liderii mondiali pentru esecurile masive la nivel global in incercarea de a limita si stopa pandemia de COVID-19, transmite Rador.