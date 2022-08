Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului Florida Ron DeSantis a criticat percheziția FBI la casa fostului președinte Donald Trump. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Donald Trump, care incearca sa iși consolideze controlul asupra Partidului Republican inaintea alegerilor generale din noiembrie, a mers sambata in Alaska pentru a face campanie pentru Sarah Palin, figura populista americana despre care mulți observatori spun ca i-a deschis calea, potrivit AFP.…

- Un migrant a fost ucis si alti cel putin sase, printre care o adolescenta, au fost raniti sambata in Serbia in apropiere de frontiera cu Ungaria, intr-un schimb de focuri intre grupuri de migranti, a relatat radioteleviziunea publica sarba RTS, preluata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un al treilea american pe care Departamentul de Stat al SUA l-a raportat ca disparut in misiune in Ucraina este un veteran al Marinei militare, Grady Kurpasi, a confirmat pentru CNN familia acestuia, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Banca centrala a Rusiei a declarat marti ca rolul dolarului si al euro ca monede globale va scadea pe masura ce bancile centrale isi regandesc strategiile, dupa ce Occidentul a inghetat rezervele rusesti, sugerand ca ar putea lua in considerare impunerea unor dobanzi negative pentru depozitele in…

- Departamentul american de Justitie a intentat marti un proces impotriva magnatului american de cazinouri Steve Wynn pentru a-l forta sa se declare "agent" al Chinei in Statele Unite, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in noaptea de luni spre marti, 27 de migranti din sase tari care au incercat sa treaca granita ascunsi in doua camioane, incarcate cu mobila si paleti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.…