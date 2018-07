Seful Agentiei de Protectie a Mediului (EPA) din SUA, Scott Pruitt, si-a prezentat demisia, care a fost acceptata, a anuntat joi presedintele Donald Trump. Acesta a precizat ca de luni conducerea EPA va fi preluata de administratorul adjunct al agentiei, Andrew Wheeler. Pruitt, care a pus in practica politica presedintelui de relaxare a restrictiilor ecologice, era vizat de mai multe acuzatii privind etica, reaminteste Reuters. Printre acestea se numarau deplasarile cu avionul la clasa intai, cheltuieli de securitate, instalarea in biroul sau a unei cabine telefonice securizate in valoare de 43.000…