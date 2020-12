SUA: Plan de sprijin suspendat din capriciul lui Trump și al republicanilor Abia negociat, planul de susținere a economiei americane, inclusiv ajutorul pentru familiile aflate în dificultate, a fost amenințat miercuri de un blocaj de catre președintele Donald Trump, care cere mai mulți bani și exercita presiuni asupra aliaților sai republicani, potrivit AFP.

Președintele republican a uimit marți seara respingând planul de sprijin de aproximativ 900 de miliarde de dolari adoptat de Congres cu o zi înainte, dupa luni de discuții dificile, ridicând mingea la fileu democraților care cer marirea plafoanelor.

Calificând-o &"rușine&", el a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

