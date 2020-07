Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci și trei de cazuri noi de coronavirus sunt legate de o petrecere mare intr-o casa, care a avut loc la inceputul lunii iulie in Washtenaw County, Michigan, conform oficialilor citați de CNN. Cele mai...

- 43 de cazuri noi de coronavirus sunt legate de o petrecere care a avut loc la inceputul lunii iulie intr-o casa din Washtenaw County, Michigan, scrie Mediafax, preluand CNN. Petrecerile au devenit o sursa serioasa de Covid-19 in Statele Unite, uneori la astfel de intruniri fiind invitate in mod intenționat…

- Patruzeci și trei de cazuri noi de coronavirus sunt legate de o petrecere mare intr-o casa, care a avut loc la inceputul lunii iulie in Washtenaw County, Michigan, conform oficialilor citați de CNN, potrivit Mediafax.Cele mai multe dintre cazurile noi sunt tineri cu varste cuprinse intre 15…

- Sute de manifestanti din statul american Michigan au gasit miercuri o modalitate inedita de a protesta impotriva masurilor de izolare la domiciliu impuse pentru stavilirea pandemiei de COVID-19, oferind tunsori gratuite in fata cladirii Capitolului de stat din Michigan, potrivit DPA. Circa 300 de persoane…

- Preotul si-a luat toate masurile de precautie pentru a se feri de coronavirus si, de asemenea, pentru a nu-si expune enoriasii la temutul virus. Echipat cu masca de protectie, cu viziera si manusi si dotat cu un pistol de jucarie, preotul a iesit pe strazile orasului pentru a-i stropi pe credincioși…

- Thailanda a inceput anul cu masuri care vizau interzicerea pungilor de plastic de unica folosinta, masuri despre care Nicha Singhanoi, functionara din Bangkok, spera ca vor duce la reducerea volumului de deseuri care plaseaza Thailanda intre primele 5 tari ale lumii amenintate de "oceane de plastic",…

- Compania Posta Romana va distribui catre populatie, odata cu trimiterile postale si drepturile sociale, materiale de informare privind prevenirea infectiei cu coronavirus. in baza unui parteneriat cu UNICEF.

- Rapperul Fred the Godson a murit joi din cauza unor complicatii legate de COVID-19 . Artistul, in varsta de 35 de ani, fusese internat mai multe saptamani intr-un spital newyorkez, potrivit confirmarilor prietenilor acestuia. Cantaretul, pe numele real Fredrick Thomas, nascut in Bronx, a fost spitalizat…