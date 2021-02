Sudul statului american Florida pare sa gazduiasca o noua specie invaziva, de data aceasta un tantar care a fost documentat oficial ultima data in Florida Keys in urma cu 75 de ani, relateaza DPA. Specia Aedes scapularis a fost confirmata in comitatele Miami-Dade si Broward, potrivit unui nou studiu publicat in Journal of Medical Entomology de Divizia pentru Controlul Tantarilor din Miami-Dade, Sectia pentru Controlul Tantarilor din Broward si Lawrence Reeves, entomolog la Universitatea din Florida. Originar din America de Sud si Caraibe, acest tantar a fost descoperit anul trecut in capcane monitorizate…