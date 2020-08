Administratia de la Washington a anuntat vineri ca impune restrictii de acordare a vizei in cazul a 13 oficiali iranieni pe care ii acuza de implicare in "incalcari grave ale drepturilor omului" pentru asasinarea in 1990 a unui opozant iranian in Elvetia, informeaza Reuters. Departamentul de Stat american nu a comunicat numele celor 13 oficiali iranieni, dar intr-o declaratie ulterioara se precizeaza ca a fost desemnat un al 14-lea iranian, Hojatollah Khodaei Souri care, in calitate de director al inchisorii Evin, conduce o institutie "sinonima cu tortura si alte pedepse crude, inumane sau degradante".…