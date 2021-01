Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a recunoscut joi incheierea mandatului sau si a promis o tranzitie ''ordonata'' a puterii pe 20 ianuarie, dupa ce Congresul Statelor Unite a ratificat victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, in scrutinul prezidential din 3…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.

- La mai bine de doua saptamani de la anuntarea infrangerii sale in alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Echipa democratului a luat imediat nota de o etapa…

