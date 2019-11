Candidatul la Casa Alba Beto O'Rourke a anuntat vineri ca iese din cursa pentru investitura democrata, dupa luni de sondaje deceptionante si dificultati in a gasi finantare, relateaza AFP si Reuters. "Desi este dificil de acceptat, mi se pare acum evident ca aceasta campanie nu are mijloacele pentru a avansa cu succes", a scris pe site-ul Medium candidatul texan. "Serviciul meu catre tara nu va fi in calitate de candidat sau de nominalizat. Sa accept acest lucru acum este in interesul celor din campanie, este in interesul partidului in contextul in care incercam sa ne unim in jurul unui nominalizat…