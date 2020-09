Studiu: Virusurile care se adaptează la căldură devin mai periculoase Un studiu realizat de oamenii de știința elvețieni sugereaza ca virusurile care se adapteaza la medii mai calde raman infecțioase mai mult timp și sunt mai rezistente la dezinfectanți precum clorul, potrivit Digi24. Studiul elvețian a examinat modul in care enterovirusurile, o familie de virusuri care pot provoca diverse infecții, inclusiv racelile, poliomielita și febra aftoasa, se pot adapta la schimbarile de mediu. Enterovirusurile sunt de obicei transmise prin fecale și iși gasesc drumul in mediul inconjurator prin canalizare, ape uzate și salubritate deficitara. Echipa a creat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

