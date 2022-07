”Majoritatea romanilor planuiesc sa-si petreaca vacanta de vara in tara, o potentiala motivatie fiind dorinta de a preveni situatiile neasteptate cu care s-au confruntat in ultimele 2 vacante, in timpul pandemiei de COVID-19. 26% din populatia generala a Romaniei intentioneaza sa calatoreasca in strainatate, iar acest procent creste pana la 33% in cazul utilizatorilor fintech. Romanii vor sa aloce in medie un buget de 2.894 lei (586 euro) pentru intreaga vacanta, dar suma este subestimata cu aproximativ 30%”, arata un studiu solicitat de Revolut si realizat de Reveal Marketing Research Revolut…