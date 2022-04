Studiu: Majoritatea speciilor de cactus sunt în pericol din cauza încălzirii globale Aproximativ 60% din speciile de cactus se vor confrunta cu conditii de mediu mai putin propice in deceniile urmatoare din cauza incalzirii climatice, conform unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Arizona care au contestat ipoteza conform careia aceste plante vor prospera in conditiile cresterii temperaturii, transmite sambata AFP. Daca luam in considerare si alti factori, precum disparitia habitatelor, degradarea mediului natural etc, pana la 90% din speciile de cactus ar putea fi amenintate cu disparitia pana in anul 2070, de trei ori mai mult decat estimarile actuale, avertizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

