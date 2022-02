Studiu: Femeile însărcinate au dezvoltat stări de anxietate și depresie accentuate în pandemie In randul femeilor insarcinate s-a inregistrat o creștere a ratelor de depresie pe timp de pandemie, scrie Ziarul de Iași . De asemenea, ratele de anxietate au crescut cu 37% in cazul gravidelor, ajungand acum pana la 60%. „Chiar și in condiții de normalitate, starea de graviditate este adesea insoțita de o adevarata furtuna hormonala in organismul viitoarei mamici. Firesc, contextul pandemic, cu regulile specifice de protecție – izolare, masca, vaccin, boala – nu a facut altceva decat sa accentueze aceste temeri. In acești peste doi ani de pandemie, la intrebarile firești privind evoluția sarcinii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

