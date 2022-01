Studiu: De ce, în timp, femeile devin mai agresive pe rețelele sociale! Poate suna dur, dar acesta este rezultatul unui studiu recent: pe masura ce inainteaza in varsta, femeile devin mai agresive pe rețelele sociale! Oamenii de știința rusi sunt cei care au ajuns la aceasta concluzie, potrivit studiului realizat de Brand Analytics pentru Agentia de presa Ria Novosti. Specialiștii au analizat peste 1 miliard de mesaje in limba rusa publicate in rețelele sociale, in limba rusa, in perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie 2021, inclusiv de pe rețelele sociale VKontakte, Odnoklassniki, Yandex.Zen, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, precum și mesaje postate pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

