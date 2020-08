Stiri pe aceeasi tema

- 92% dintre directorii generali vor accelera investițiile in transformarea digitala și in tehnologii precum Cloud sau Inteligența Artificiala, releva un studiu facut de Accenture, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Accenture, pe masura ce impactul COVID-19 se face tot mai resimțit,…

- Patru din cinci directori generali se asteapta ca munca de la distanta in companiile lor sa continue pe termen lung, dupa ce au constatat ca temerile privind scaderea productivitatii in perioada de lockdown s-au dovedit nefondate, rezulta din raportul CEO Panel Survey realizat de PwC la nivel global,…

- Investițiile in unitațile de invațamant și educația tinerilor sunt obiective prioritare pentru mine, in calitate de candidat la funcția de primar al Sectorului 5 din Capitala, anunța Valentin Ion Voicu, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5. ”Vreau sa subliniez ca, anii trecuți, am fost…

- Actuala criza sanitara demonstreaza foarte clar importanța adaptarii digitale a societații noastre. De la cursuri școlare la munca profesionala, a trebuit sa ne mutam aproape toate activitațile in lumea virtuala peste noapte. Cu ocazia aceasta am observat nu numai posibilitațile digitalizarii, dar și…