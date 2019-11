Studentele au dat lovitura!

Universitatea Cluj a dat lovitura in fata FCC Baschet Arad, spre stupefactia celor aproximativ 250 de spectatori prezenti la un duel de traditie. Nimeni nu anticipa prestatia modesta a „galben-albastrelor”, surprinse inca din start de studentele de pe Somes. Cu piesele de baza in zi slaba, echipa lui Dejan Mudresa a fost condusa cu 33-27 la pauza mare. Americancele Clujului au continuat sa faca legea, cu toate ca Aradul a mai echilibrat in sfertul trei, incheiat egal, 48-48. Finalul avea sa fie dramatic, cu ambele echipe trecand pe rand la conducere. Totusi, oaspetele au fost mai precise sub…