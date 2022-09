Strategiile ucrainienilor dau roade. Cum i-au păcălit pe ruși Mult mediatizata ofensiva din sudul Ucrainei a fost o campanie de dezinformare pentru a distrage atentia Rusiei de la cea reala, pregatita in regiunea Harkov, au declarat reprezentanti ai fortelor speciale ale Ucrainei, citati de The Guardian. Fortele ucrainene continua sa faca progrese rapide si neasteptate in nord-estul tarii, recastigand peste o treime din regiunea ocupata Harkov in trei zile. O mare parte din castigurile teritoriale ale Ucrainei au fost confirmate sambata de Ministerul rus al Apararii. „A fost o mare operatiune speciala de dezinformare”, a spus Taras Berezovets, un fost consilier… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

