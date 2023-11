Stradă din Timișoara, blocată după o alertă cu bombă Autoritațile s-au mobilizat de urgența, luni seara, pe o strada din zona Ciarda Roșie din Timișoara. Un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un obiect ciudat langa o mașina. In zona s-au deplasat imediat echipaje de polițiști, pompieri și jandarmi, dar și reprezentanți ai SRI și pirotehniști. Strada a fost […] Articolul Strada din Timișoara, blocata dupa o alerta cu bomba a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui apel la numarul de urgente 112, ar fi un dispozitiv exploziv langa un microbuz parcat pe strada Traian Simu din cartierul Ciarda Rosie din Timisoara.Imediat, circulatia pe aceasta strada a fost inchisa, iar in zona au fost mobilizate echipaje de pompieri, politisti, jandarmi, precum si…

- Autoritatile din judetul Gorj au intrat in alerta, vineri seara, dupa ce o persoana a anuntat ca la termocentrala de la Rovinari a fost amplasat un dispozitiv exploziv. Verificarile au aratat ca alarma a fost una falsa, apelantul fiind sub influenta alcoolului. O persoana a anuntat, vineri seara,…

- Alerta cu bomba la Termocentrala Rovinari, vineri seara. Cladirea a fost evacuata dupa un apel la 112 care a anunțat ca in instituție s-ar afla o bomba.Autoritatile din judetul Gorj au intrat in alerta, vineri seara, dupa ce o persoana a anuntat ca la Termocentrala de la Rovinari a fost amplasat un…

- Alerta de gradul zero, marți dupa-masa, in Piața Victoriei din Timișoara. Pompierii, polițiștii și pirotehnicienii au fost trimiși de urgența in zona zero a orașului dupa ce cineva a observat un rucsac abandonat și a sunat la 112. Alarma s-a dovedit a fi falsa.

- „A existat o amenințare cu bomba in Strasbourg, #Franța. Situația pare sa fie confuza și ingrijoratoare. Autoritațile probabil gestioneaza situația” conform ChroniBuzz. O noua alerta cu bomba la Versailles!Palatul a fost evacuat și va ramane inchis toata ziua ca urmare a celor trei amenințari cu bomba…

- La scurt timp dupa ce muzeul Luvru din Paris s-a inchis in mod exceptional in cursul zilei de azi, la pranz, ''din motive de securitate', autoritațile franceze au evacuat și Palatul Versailles, dupa ce a fost anunțata o alerta cu bomba.

- Autoritațile din Varșovia sunt in alerta! Un individ amenința ca are o bomba și ca o va detona in captiala Poloniei. Barbatul s-a urcat pe monumentul dedicat tragediei din Smolensk și a inceput sa spuna ca se va arunca in aer.

- Este amenințare cu bomba primita de autoritați in privința mai multor spitale din București. Este vorba despre Spitalul de Oftalmologie, Spitalul Fundeni, Spitalul Marius Nasta și Spitalul Bagdasar Arseni.Trupele speciale intervin in aceste momente și fac verificari.Știre in curs de actualizare.