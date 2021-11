Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general suspendat din funcție, Alexandr Stoianoglo, ramane in arest la domiciliu. Asta dupa ce astazi, 16 noiembrie, Curtea de Apel Chișinau a respins cererea avocaților privind eliberarea procurorului general suspendat din funcție, transmite presa din Republica Moldova. Alexandr…

- Biroul procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo este din nou percheziționat. Procuratura Anticorupție a explicat ca necesitatea efectuarii acestei acțiuni a fost determinata de probatoriul administrat pâna în prezent în cadrul investigațiilor, transmite jurnaltv.md.…

- Procuratura Anticorupție anunța trimiterea in instanța de judecata a cauzei penale de invinuire a ex-procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, Nicolae Chitoroaga, pentru imbogațire ilicita. Astfel, potrivit rechizitoriului intocmit de catre procurorii…

- Procuratura Anticorupție anunța ca pe 15 octombrie a transmis in instanța de judecata cu rechizitoriu, dosarul penal denumit generic „filarea și interceptarea ilegala a reprezentanților opoziției, activiștilor civici și jurnaliștilor”.

- UPDATE // 12:05 // Procuratura Anticorupție exercita urmarirea penala in cauza penala pornita pentru imbogațire ilicita in care este vizat adjunctul procurorului general - suspendat, Ruslan Popov. Informația a fost confirmata pentru IPN de catre procurorul general interimar, Dumitru Robu. „In…

- Iurie Perevoznic, unul dintre adjuncții suspendați ai procurorului general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, și el proaspat suspendat din funcție, ca urmare a reținerii pentru 72 de ore, confirma public faptul ca șeful Procuraturii a incalcat legea atunci cand a dispus plata catre fostul…

- In aceste momente au loc percheziții la domiciliul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, la scurt timp dupa ce a fost escortat in afara sediului Procuraturii. Acesta a spus ca acțiunile din aceasta seara „sunt o razbunare din partea președintelui țarii”.

- Raspunzind la intrebarile jurnaliștilor, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, spune ca nu știe unde se afla Veaceslav Platon, transmite Noi.md cu referire la n4.md. Intr-o conferința de presa, șeful Procuraturii a precizat ca Platon este dat in cautare in dosarul care se afla pe rol in instanța…