Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 130.000 de elevi au susținut astazi proba la limba romana de la bacalaureat. Plecand de la un text de George Calinescu elevii au avut, la punctul B de la primul subiect, de argumentat daca oamenii ar trebui sa fie recunoscatori fața de școala pe care au urmat-o. Unii au gasit o urma de ironie…

- Mia Kataleya Alvarez, o fetița de 5 ani de origine peruana, a disparut in urma cu 11 zile din fostul hotel Astor, din Florența. Poliția are mai multe piste și ia in calcul inclusiv ca micuța a fost rapita. In ancheta au fost audiate mai multe familii de romani, scrie presa italiana.

- Un submarin special folosit pentru a-i duce pe turiști in adancurile Oceanului Atlantic pentru a vedea epava Titanicului, a disparut in mod misterios, relateaza BBC. O operațiune de cautare și salvare a supraviețuitorilor a fost pornita.

- Un fost magnat al City-ului londonez care a condus o afacere in stilul „Lupului de pe Wall Street” și-a fraudat clienții care au investit pana la 70 de milioane de lire sterline in ceea ce era de fapt o schema piramidala, relateaza Bloomberg.

- Cluj-Napoca este un oraș destul de compact, datorita poziției geografice deosebite. Fiind situat intre dealuri, strazile sunt inguste și spațiile disponibile destul de mici, astfel ca, odata cu creșterea numarului și a mobilitații locuitorilor, durata deplasarilor poate fi uneori mai mare, chiar și…

- Bucureștiul Interbelic, vazut prin ochii fotografilor vremii, este subiectul ediției The Grand Heritage din acest an, un veritabil arc peste timp prin care analizam cum se traia in perioada dintre cele doua Razboaie Mondiale, unde se regaseau cladirile reprezentative ale orașului și care erau reperele…

- A fost deschis dosar de moarte suspecta in Dimbovița, dupa ce un baiat, in varsta de 14 ani, a fost gasit mort. Copilul fusese dat disparut, iar la scurt timp a fost gasit fara viața intr-un lac din apropierea unei balastiere.

- Adrian Cristea, fostul iubit al Biancai Dragusanu in perioada in care acesta juca la U Cluj, s-a retras din viata publica.Adrian Cristea (39 de ani) s-a retras din activitate in anul 2017, iar de atunci este vazut tot mai rar in public. Fosta lui partenera de viața, Denisa Nechifor (38 de ani), a dezvaluit…