Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism cu numere de Romania ce pare gaurit de gloanțe, abandonat de aproape o luna de zile pe marginea unei șosele din Germania, le da mari batai de cap autoritaților nemțești. Autoturismul marca Ford, inmatriculat in Brașov, sta abandonat pe marginea șoselei B101 ce leaga Freiberg de Grosschirma…

- Un BMW inmatriculat in Romania a fost implicat, duminica, intr-o cursa nebuna pe o autostrada din Germania. Urmarita de politisti pentru mai bine de 70 de kilometri, viteza vehicului nu a coborat niciodata sub 200 km/ora.

- Romanii care cumpara mașini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenți la actele pe care le primesc, pentru ca se pot trezi ca nu pot inmatricula mașina in țara. O mașina adusa din Germania, spre exemplu, poate avea ștampila pe talon pentru “casare/dezmembrari” (Verwertungsnachweis lag vor).…

- Politistii de frontiera din Satu Mare au descoperit, la Punctul de Trecere al Frontierei Petea, un autoturism BMW dat ca furat in Germania din iulie. Politistii l-au oprit pentru un control de rutina pe F. T., un roman de 41 de ani, originar din Botosani, stabilit in Gerania. Acesta conducea un ansamblu…