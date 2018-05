Stiri pe aceeasi tema

- Știi ce inseamna virgin, dar intr-un alt context, cu siguranța. La fel este și cu padurile. Sunt locurile alea pure in care natura iși urmeaza cursul. Padurile virgine sunt ultimele zone de pe glob in care natura supraviețuiește in forma sa pura, fara niciun fel de intervenție umana. Sunt precum un…

- De cate ori ai avut ocazia sa vezi un lup? Dar un ras? Cu ajutorul unor camere de supraveghere, Administratorii Parcului Național Piatra Craiului ne ofera din ce in ce mai des imagini incredibile cu animalele salbatice din Piatra Craiului, unele dintre ele unice in lume. Descopera in interviul de mai…

- Luni, la 17:30, Andreea Remețan a facut o runda fulger de CSAUD, anunțata direct in transmisia live de pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. Trei ascultatori Virgin Radio Romania au intrat in direct pentru a da raspunsul de 5000EURO și niciunul nu a reușit sa spuna CSAUD la Virgin Radio Romania,…

- Dupa ce „Adevarul“ a publicat articolul cu titlul „PSD intra cu drujba in padurile virgine“, senatorul PSD Serban Nicolae, sustinator acerb al legii care va distruge ariile protejate, a venit cu o noua serie de afirmatii scandaloase. Dincolo de limbajul frivol, Serban Nicolae a gasit si un vinovat:…

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- Perioadele de iarna grea, cu temperaturi foarte scazute, precum cele anuntate pentru saptamana aceasta, ori cu caderi masive de zapada, pun mari probleme si animalelor salbatice, care au nevoie de ajutorul oamenilor, pentru a trece mai usor de acestea sau chiar a supravietui.In conditiile in care ...

- Sub pretextul ca vrea sa dezvolte comunitatile locale, senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Busteniului, a promovat un proiect de lege care va distruge padurile virgine si ariile protejate. USR si ONG-urile pentru protectia mediului incearca sa blocheze legea care a trecut deja de Senat.

- Activistii de mediu de la Greenpeace au tras un puternic semnal de alarma cu privire la pericolul defrisarii padurilor virgine din Romania, asta la doar o zi dupa ce Romsilva anuntase ca tocmai a inclus in categoria respectiva peste 2000...