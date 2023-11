Vameșii șpagari din punctul de trecere a frontierei Sculeni imparțeau banii primiți cu șeful Vamii care incasa partea sa in toaleta din vama, potrivit unor detalii din dosarul trimis de procurori la Tribunal. La percheziții, procurorii au gasit mita in chiloții unuia dintre polițiști, iar alți bani au fost aruncați intr-un coș de gunoi. Referatul […] The post Stenograme. Șeful de la Sculeni lua șpaga in toaleta: 600-700 de euro pe autocar si 200-300 de euro pe microbuz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .