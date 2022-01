STENOGRAMĂ - Polițistul care a ucis-o pe Raisa, nu știa că a lovit două fete pe trecerea de pietoni In stenogramele dintre polițist și operatorii 112 se observa faptul ca acesta, cel mai probabil din cauza șocului, nu conștientiza ca a lovit doua fete pe trecerea de pietoni. Intrebat daca este sigur ca era un singur copil, acesta raspunde afirmativ. „112 ce urgenta aveti? Sunt agent de politie ....., am lovit pe cineva, mortal cred... Pieton? Da. Unde va aflati? Laminorului.” Agentul a fost pus in legatura cu operatorul SMURD. „Pompierii SMURD, cu ce va putem ajuta? Agent de politie Popescu, am lovit mortal pe cineva pe trecerea de pietoni. Dumneavoastra? Da,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in ziua in care a avut loc accidentul in urma caruia doua fetite au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, politistul care a provocat tragedia participase la verificari privind modul in care sunt respectate prevederile privind masurile pentru prevenirea efectelor pandemiei,…

- O fata de 13 ani a murit și una de 11 ani a fost ranita de un polițist care le-a lovit pe trecerea de pietoni , pe Bulevardul Laminorului, in urma cu 4 zile. Polițistul a sunat imediat dupa accident la 112 și convorbirea a fost difuzata duminica seara de Antena 3 . Polițistul, care a fost angajat din…

- Polițistul care a ucis o fetița pe trecerea de pietoni, in Sectorul 1, a lovit jurnaliștii, dupa ce a ieșit de la audieri. Agentul despre care propriii colegi spun ca nu se afla in misiune și ca avea o viteza foarte mare cand le-a spulberat pe cele doua eleve i-a bruscat și impins pe jurnaliștii…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Radu Calin, a anuntat…

- Politistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani și a ranit o alta in Capitala, pe trecerea de pietoni, obtinuse permisul de conducere in Romania in 2012, dar și l-a preschimbat in 2016 in Marea Britanie, fiind valabil pe baza de reciprocitate cu Uniunea Europeana, informeaza, vineri, Biroul de…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- La fața locului au intervinit un echipaj SMURD B, un echipaj SAJ B2 și un SMURD C, potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Constanța, Claudia Tatarici. Fetița a fost gasita in stop cardiorespirator, iar medicii au inceput protocolul de resuscitare. Din nefericire, cu toate eforturile depuse, a fost declarat…