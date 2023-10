„'Stejarii'' au facut cel mai bun joc al lor la Cupa Mondiala de rugby, dar au pierdut in fața statului Tonga, 24-45 (17-21), informeaza Agerpres.Echipa antrenata de Eugen Apjok a avut destule momente bune in partida de la Lille, concretizate in trei eseuri: Cristi Boboc (30), Florin Surugiu (36), la ultimul sau meci in echipa nationala, Marius Simionescu (55). Toate au fost transformate de Alin Conache (32, 37, 57), care a fructificat si o lovitura de pedeapsa (19).Conache a primit cartonaș galben, in minutul 30, iar romanii au jucat 10 minute in inferioritate.„Stejarii” s-au apropiat la patru…