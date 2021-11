Stațiunile balneoclimaterice, miza noului Guvern pentru reînvierea turismului românesc In urmatorii zece ani, 31 de stațiuni balneare din Romania vor fi modernizate, iar hotelierii vor primi fonduri de pana la 200.000 de euro pentru dezvoltarea turismului balneoclimateric, promite noul Guvern. Suna foarte frumos. Ramane de vazut daca se va și concretiza. In noul program de guvernare, la masurile ce vor fi adoptate de catre Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prioritar este turismul balnear. Oficialii spun ca trebuie identificate niște “nișe de turism unde Romania poate avea un avantaj comparativ și sprijinirea celor care au potențial dar nu sunt inca recunoscute și susținute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

