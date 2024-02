Stiri pe aceeasi tema

- Matematica a constituit piatra de incercare pentru elevi la simularea examenelor de Evaluare Nationala. Nu de alta, dar mai puțin de jumatate au obtinut note peste 5 la matematica, fața de 74% la Limba Romana. Datele transmise de Ministerul Educației arata ca la Matematica 42,37% dintre elevii care…

- Simularea examenului de Evaluare Naționala pentru elevii claselor a VIII-a a venit cu rezultate peste media naționala in județul Neamț. Daca la nivel național aproximativ 40% dintre elevi au obținut medii de trecere, promovabilitatea elevilor nemțeni a fost de 56,60%. Simularea a avut loc in zilele…

- Matematica a constituit piatra de incercare pentru elevi la simularea examenelor de Evaluare Nationala. Nu de alta, dar mai puțin de jumatate au obtinut note peste 5 la matematica, fața de 74% la Limba Romana. Datele transmise de Ministerul Educației arata ca la Matematica 42,37% dintre elevii care…

- Datele furnizate de Ministerul Educatiei vineri arata ca, la disciplina Matematica 42,37% dintre elevii care s-au prezentat la simularea probelor de Evaluare nationala au note de cel putin 5. Concret, numarul notelor mai mari sau egale cu 5 este de 69.347. Din totalul de 163.683 de elevi care au sustinut…

- Proba de simulare a avut o serie de subiecte care permit departajarea copiilor, pentru ca, in esenta, rezultatele de la Evaluarea Nationala vor fi folosite ulterior pentru admiterea la liceu. Am vazut in ultimii ani o inflatie de note mari, am vazut cum la cateva sutimi se decide repartizarea de la…

- UPDATE! Baremele de corectare și notare pentru proba scrisa de Matematica, de la simularea Evaluarii Naționale 2024: Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematica de la Evaluarea Naționala 2024, potrivit subiectelor consultate de edupedu.ro. La primul…

- 4250 de elevi ai claselor a VIII-a din Dambovița susțin probele scrise in cadrul simularii examenului de Evaluare Naționala. La nivelul județului sunt organizate numai doua dintre probe , luni, 5 februarie simulare proba scrisa la Limba si literatura romana – și marți, 06 februarie simulare proba scrisa…

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, a declarat sambata, 3 februarie, ca evaluarea digitalizata care se va face in premiera de luni, 5 februarie, la simularea pentru Evaluarea Naționala, nu influențeaza cu nimic metodologia clasica de pana acum, singura diferenta fiind ca lucrarea va fi secretizata automat…