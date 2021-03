Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Canada au anuntat, luni, sanctiuni impotriva unor oficiali din China, din cauza abuzurilor asupra etnicilor uiguri din provincia chineza Xinjiang. Departamentul american al Trezoreriei a...

- Administratia Biden intemtioneaza sa permita intrarea in vigoare a unei reguli din era Trump care are ca tinta companiile chineze de tehnologie considerate un pericol pentru Statele Unite, in pofida obiectiilor companiilor americane, a anuntat Departamentul pentru Comert, citat de Reuters. Departamentul…

- Sullivan a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite sa actioneze si sa impuna costuri pentru ceea ce face China in Xinjiang, ceea ce…

- Departamentul de Stat american revizuieste in prezent constatarea fostului guvern conform careia China se face vinovata de genocid prin reprimarea uigurilor din provincia Xinjiang, pentru a asigura mentinerea deciziei din mandatul fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Linda Thomas-Greenfield,…

- Abuzurile comise de autoritatile chineze asupra etnicilor uiguri din regiunea Xinjiang reprezinta „acte de genocid”, a anuntat, marti, Departamentul de Stat de la Washington, conform unui comunicat postat pe site-ul institutiei, potrivit Mediafax.

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) trimisa sa ancheteze originea coronavirusului a sosit azi in China, la Wuhan, orașul considerat un timp leagan al pandemiei. Imagini cu sosirea echipei au fost difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie agerpres . Aceasta…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

