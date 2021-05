Stiri pe aceeasi tema

- Londra are ingrijorari semnificative legate de mobilizarea fortelor militare ruse la frontiera cu Ucraina si doreste ca situatia sa fie detensionata, a sustinut marti ministrul de externe britanic Dominic Raab, potrivit Reuters. Peste 100.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera cu Ucraina…

- Statistica sumbra a pandemiei de coronavirus in EuropaDecesele legate de coronavirus in regiunea europeana au depașit, vineri, pragul de 1 milion, in timp ce eforturile de vaccinare incearca sa țina pasul cu noile variante care provoaca un al treilea val de infecții care ar putea copleși din nou spitalele,…

- „O analiza atenta a tuturor datelor de siguranta in urma vaccinarii a peste 17 milioane de persoane in Uniunea Europeana si in Regatul Unit cu vaccinul COVID-19 AstraZeneca nu a relevat nicio dovada asupra unui risc crescut de embolism pulmonar, tromboza venoasa profunda sau trombocitopenie in niciun…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat marți ca Uniunea Europeana nu se folosește de vaccinuri pentru a face propaganda, așa cum fac Rusia și China, doar iși „promoveaza valorile”, scrie Reuters, conform Agerpres.

- Un raport al unor experti dat publicitatii luni recomanda utilizarea de "garduri mobile" pentru a proteja Capitoliul american si indeamna la crearea unei forte de reactie rapida la Washington, catalogand in acelasi timp Politia Capitoliului drept slab pregatita pentru atacul de la 6 ianuarie asupra…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a cerut duminica revenirea "cat mai curand posibil" in Regatul Unit a iraniano-britanicei Nazanin Zaghari-Ratcliffe, care tocmai a terminat sa execute o pedeapsa de cinci ani de inchisoare in Iran, dar a fost convocata din nou duminica viitoare de justitia…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului a adoptat vineri o rezolutie in care cere Myanmarului sa o elibereze pe Aung San Suu Kyi si pe ceilalti demnitari arestati si sa se abtina de la folosirea violentei impotriva oamenilor care protesteaza impotriva loviturii de stat organizate de armata la inceputul…

- Ministrul sanatatii britanic, Matt Hancock, a declarat miercuri ca Regatul Unit trebuie sa elimine rapid orice mutatii ale coronavirusului detectate, iar eforturile recente de testare si urmarire a contactelor celor infectati vor ajuta la atingerea acestui obiectiv, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…