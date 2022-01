Stiri pe aceeasi tema

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi avand Covid. Medicii au afirmat ca starea lui este stabila, potrivit Mesagerul de…

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la spitalul de Boli Infectioase din Iasi cu Covid, medicii afirmand ca starea lui este stabila. Managerul spitalului de Boli…

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la spitalul de Boli Infectioase din Iasi avand Covid, medicii afirmand ca starea lui este stabila.

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la spitalul de Boli Infectioase din Iasi avand Covid, medicii afirmand ca starea lui este stabila. Managerul spitalului de…

- Starețul Manastirii Nechit, arhimandritul Zenovie Grigore, este internat in Spitalul Județean Neamț, infectat cu COVID, scrie ediția online a cotidianului local Mesagerul de Neamț . Parintele a devenit cunoscut in iunie 2021, cand in timpul unei slujbe a spus ca celor care se vor vaccina o sa le iasa…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul ATI Florin Roșu, vorbește de „inceputul sfarșitului pandemiei de COVID”, in condițiile in care Omicron se transmite mult mai ușor decat Delta, dar virulența este cu mult mai mica. „Din datele științifice pe care le avem pana acum, tulpina Omicron…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a anuntat luni ca 16-20 pacienti vor beneficia zilnic in spital de tratamentul cu anticorpi monoclonali, fiind create deja circuitele necesare pentru administrarea tratamentului, potrivit news.ro. "Spitalul nostru vine…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou" Suceava trimite 60 de butelii a cate 50 de litri de oxigen in judetul Iasi pentru asigurarea necesarului la pacientii bolnavi de Covid care au nevoie de oxigen suplimentar. Managerului Spitalului de Urgenta Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat ca…