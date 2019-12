Stiri pe aceeasi tema

- Experienta "Star Wars" a ajuns la final pentru Anthony Daniels, actorul britanic care il interpreteaza pe robotul C-3PO, odata cu lansarea urmatorului lungmetraj din aceasta celebra serie cinematografica, informeaza AFP. Se numeste Anthony Daniels, dar putini spectatori ii cunosc numele si chipul. De…

- Fanii francizei "Star Wars", echipati cu saci de dormit si un proiector portabil, au inceput de joi sa isi amplaseze corturile pe trotuarul din fata legendarului cinematograf Chinese Theatre din Hollywood, cu o saptamana inainte de lansarea unui nou film in cadrul acestei

- Ospiciul Rowan din Marea Britanie a facut un apel pe Twitter pentru unii dintre pacientii aflati in grija medicilor, spunand ca „timpul nu este de partea lor”, avand in vedere ca noul film din seria „Star Wars” este programat sa apara la mijlocul lunii decembrie. Apelul a fost de succes…

- Clipul de prezentare al peliculei "Star Wars: The Rise of Skywalker/ Star Wars: Skywalker - Ascensiunea" a fost lansat sambata si ofera primele indicii privind finalul povestii lansate de George Lucas in 1977, arata abc.net.au, potrivit Mediafax.Producatorii au pastrat secretul privind actiunea…

- Fanii "Star Wars" numara zilele pana cand cel mai recent film din franciza va ajunge in cinematografe. Pana atunci, aceștia se pot delecta cu ultimul trailer al celui de-al noualea film numit "Star Wars: The Rise of Skywalker".

- Kevin Feige, presedintele Marvel Studios, va dezvolta pentru studioul Disney un nou film in cadrul francizei "Star Wars", informeaza joi Press Association. Kevin Feige, considerat unul dintre cei mai de succes producatori din istoria Hollywoodului, dupa ce a coordonat extrem de profitabilele…