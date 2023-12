Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de patru ani de cand Narcisa Balaban, fosta iubita a lui Nicolae Guța, a fost batuta cu bestialitate in locuința sa de catre un barbat din trecutul ei, in sfarșit agresorul și-a primit pedeapsa. Iata cați ani va sta in inchisoare barbatul, dar și ce suma trebuie sa plateasca .

- Oana Zavoranu a ajuns, in urma cu foarte puțin timp, de urgența la poliție. Vedeta reclama sustragerea de bunuri din fosta ei clinica. Iata declarațiile facute, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show de "Querida"!

- Polițiștii sunt in alerta și incearca sa dea de urma unui barbat care a semanat spaima in calea sa. Sunt forțe impresionante mobilizate in Calarași pentru prinderea barbatului care și-a atacat fosta iubita și pe familia acesteia. La cautari e folosit inclusiv un elicopter. Dupa atacul șocant, tanarul…

- Este alerta maxima in județul Calarași dupa ce un barbat și-a injunghiat fosta iubita și pe prietenul actual al acesteia. Mai mult, el a vrut sa le curme viața și parinților fetei și a turnat benzina peste ei. Individul este cautat cu elicopterul. Cei doi au trei copii impreuna și se pare ca agresorul…

- Dupa ani de zile de scandal cu fostul ei soț, Nicolae Guța, problemele nu s-au terminat pentru Narcisa Balaban. Vedeta se confrunta cu mari probleme financiare, iar recent a pierdut unul dintre procesele pe care le avea deschise de catre o firma de telecomunicații. Vedeta e nevoita sa scoata bani grei…

- Viviana Sposub și George Burcea au format un cuplu timp de trei ani, apoi au ales sa mearga pe drumuri separate. Vedeta a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare in care ii condamna pe cei ce au presupus ca are o noua relație.

- O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost atacata de concubinul ei cu un cuțit. Ulterior, agresorul s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la etaj. Agresiunea a avut loc duminica seara. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București -Secția 1 a fost sesizata cu privire la faptul…