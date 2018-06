Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat, sambata, la Slatina, ca social-democratii ar putea organiza un nou miting la Bucuresti, solicitandu-le membrilor sa fie pregatiti de fiecare data ”cu arma la picior”.

- PSD a organizat, sâmbata seara, un miting de suținere a guvernului, iar organizațiile locale din toata țara au adus oameni la eveniment.De la Cluj au fost aduse câteva autocare de oameni, iar zilele trecute, liderul PSD Cluj, Horia Nasra, anunța ca sunt mii de clujeni…

- Social democrații care s-au deplasat astazi la București așteapta inceperea mitingului din Piața Victoriei. Ion Manzana și "Ducele" de Albota, Ion Dumitru și-au facut selfie inainte de inceperea mitingului la solicitarea Jurnalului de Argeș. Sunt increzatori ca mitingul va fi un succes și ca se va…

- Primele autocare cu manifestanți social-democrați din județul Dolj au plecat, sambata dupa-amiaza, din mai multe zone ale Craiovei, dar și din alte 110 localitați. Surse din organizația doljeana a PSD susțin ca la București vor ajunge 15.000 de social-democrați. Unii dintre oameni spun ca merg in Capitala…

- Peste 1300 de membri și simpatizanți PSD din județul Satu Mare se afla in drum spre București, unde vor participa la mitingul din Piata Victoriei. Imbarcați in autocare, microbuze și autoturisme, satmarenii au pornit de azi noapte spre București. Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, se afla…

- Peste 3.000 de social democrați din județul Suceava vor participa la mitingul programat de PSD sambata la București in Piața Victoriei incepand cu ora 20. ”Am fost zilele astea in teritoriu la foarte multe organizații PSD și am observat o dorința care s-a amplificat in aceasta perioada de a participa…

- Este mobilizare in organizatiile PSD din tara pentru mitingul care va avea loc sambata la Bucuresti, mai multi lideri declarand, marti, ca vor aduce mii de oameni sa protesteze impotriva abuzurilor. Cei mai multi vor pleca din judetul Olt, 10.00 de persoane. Lideri din mai multe organizatii…