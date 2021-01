Stampilarea pasapoartelor cetatenilor britanici rezidenti in Uniunea Europeana atunci cand reintra in spatiul Schengen este o incalcare a Acordului de retragere a Regatului Unit din blocul comunitar, transmite vineri politico.eu. Potrivit acordului de retragere, cetatenii britanici rezidenti in UE la 31 decembrie 2020 ar trebui sa poata intra si iesi din spatiul Schengen fara a li se stampila pasapoartele daca ei fac dovada ca locuiesc in tara-gazda respectiva. Acest lucru poate fi facut, de exemplu, prin aratarea unui permis de sedere sau a unei dovezi ca au solicitat un permis de sedere. Totusi,…