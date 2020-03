Stai acasa! Fii responsabil!: CT Bus, masuri in contextul pandemiei de coronavirus (galerie foto) CT BUS continua sa implementeze masurile necesare pentru ca toti calatorii sa fie in siguranta pe parcursul deplasarii cu autobuzul, in contextul pandemiei COVID ndash; 19: verificam zilnic dispenserele din autobuze, pentru a asigura solutia igienizanta pentru calatori; fiecare autobuz trece printr un amplu proces de dezinfectie; substanta folosita este un biocid cu eficacitate sporita in cazul virusurilor; toate autobuzele CT BUS sunt dezinfectate in capetele de linii: podelele, barele de susti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

