- Comisiile mixte de control formate sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Timiș au controlat și sambata, 15 iulie, 15 centre situate pe raza județului Timiș, in localitațile: Timișoara, Ghiroda, Sacalaz și Giroc.

- O dorința mai veche a Timișoarei devine in sfarșit realitate. De vineri, 12 școli din Timișoara iși deschid curțile pentru copiii și tinerii care vor sa le utilizeze pentru practicarea sportului. Curțile școlilor au fost in mare parte nefolosite și goale in afara orelor de curs. Aceasta situație se…

- ADID Timiș anunța inceperea campaniilor de colectare deșeuri voluminoase și periculoase din menajer in mediul rural din zona 1 Timișoara, organizate impreuna cu RETIM. Cetațenii care locuies in mediul rural din zona 1, au la dispoziție aceste campanii, prin care pot preda aceste categorii de deșeuri…

- In 30 iunie - 7 iulie, la Timișoara are loc o noua acțiune de dezinsecție, insa este numai a doua de anul asta, dupa cea din luna mai. Activitatea va acoperi o suprafața de 10.354.000 mp, constand in aliniamente stradale, parcuri, locuri de joaca, balți, perdeaua forestiera etc.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța, sambata seara, ca pe DN 57, in zona Berzeasca, s-a inregistrat o cadere masiva de pietre, motiv pentru care drumul va fi inchis pana dimineața.

- Doua evenimente care au avut loc in weekend-ul trecut la Univesitatea de Vest din Timișoara au scos in evidența un joc de culise incredibil regizat de doua personaje extrem de controversate. Marilen Pirtea, amfitrion olimpic pentru Coldea La Universitatea de Vest din Timișoara avut loc in weekendul…

- „Timișoara, capitala sportului in Romania – in primul rand a sportului de performanța, dar și a sportului de intreținere –, cu infrastructura pentru sport pe masura – nou stadion de fotbal, nou stadion de atletism, noua sala polivalenta, nou bazin de inot etc. –, o Timișoara pentru care caștigarea titlurilor…

- Asociația „Inima Iți Vorbește” și studenții de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii (PFC) a Universitații de Vest din Timișoara au lansat campania „Mama ma bate, tata ma abuzeaza. Ajuta-ma, te rog!”. Aceasta se adreseaza copiilor intre 10 și 18 ani și se va desfașura…