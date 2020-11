Spitalul Județean a început să refuze suspecții COVID In ultimele saptamani, Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a inceput sa nu mai primeasca toți suspecții de coronavirus, deși inca mai sunt locuri. Nu se cunosc motivele pentru care se intampla acest lucru. Astfel, unii suspecți COVID au inceput sa fie trimiși la Spitalele din Rovinari și Bumbești-Jiu. A fost și cazul unei paciente, de 80 de ani, suspecta COVID, adusa luni spre marți cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Deși femeia nu se afla in cea mai buna stare, s-a decis trimiterea acesteia la Spitalul din Bumbești-Jiu, in condițiile in care la unitatea medicala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

