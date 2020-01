Stiri pe aceeasi tema

- Foaierul Casei de Cultura din Buhuși a fost arhiplin joi, 19 decembrie, inainte de inceperea Spectacolului de Craciun, in pași de dans, al Școlii de Dans Adamas din localitate. Cu puțin timp inainte de start, publicul a intrat in sala de spectacol pregatita in atmosfera de sarbatoare. In culise, cei…

- Forfota, emoții, bucurie, nerabdare. Toate aceste stari au fost prezente impreuna la Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” din Buhuși, luni dupa-amiaza, acolo unde a avut loc premierea elevilor buhușeni cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare in anul trecut. Evenimentul s-a aflat…

- In vederea facilitarii obținerii certificatului de cazier judiciar și a reducerii timpului de așteptare la ghișeele de lucru cu publicul existente la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, Poliției municipiului Onești și Poliției Municipiului Moinești, Poliția Bacau vine in intampinarea cetațenilor…

- Ministerul Sanatații a dat aviz favorabil in ceea ce privește schimbarea denumirii Spitalului Orașenesc Buhuși. Astfel, „Spitalul Orașenesc Buhuși” va deveni istorie. Noua denumire sa este Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși. Prof.univ.dr. Eduard Apetrei și-a dat acordul inca din vara ca Spitalul…

- Miercuri, 30 octombrie, de la ora 9,00, se sisteaza temporar alimentarea cu gaz metan la consumatorii din Buhuși., pe strazile Bodești, 1 Mai, Libertații, Gazariei, Casa de Apa, Mocani, Orbic și Decebal. Masura – a anunțat compania Delgaz Grid – se ia in scopul efectuarii de lucrari specifice la sistemul…

- Inspectorii fiscali din cadrul Direcției Regionale Antifrauda Fiscala (DRAF) Suceava, de care aparținem și noi, au luat la puricat, in ultimele doua luni, sute de afaceri din tot județul. Astfel, au intrat sub lupa specialiștilor antifrauda firme din Buhuși, Comanești, Moinești, Onești și Darmanești,…

- La data de 14 octombrie a.c., o patrula de politie rutiera din Buhusi, aflata in exercitarea atributiunilor de serviciu, a oprit in trafic, un autoturism condus de un tanar, de 20 de ani, din comuna Blagesti. Tanarul a prezentat politistilor un act de identitate, care, in urma verificarilor, s-a stabilit…

- Dominat zeci de ani de poeti, orasul Buhusi naste si lanseaza, in ultimul timp, si prozatori. Debutul il face Petre Botezatu, cu volumul „Reflectiuni de pe coclauri”, Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacau – 2019, pe 10 octombrie, ora 12.00, la Biblioteca oraseneasca „George Bacovia”. Tot in acelasi…