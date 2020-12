Spitalul de Neurochirurgie achiziţionează un sistem robotizat de ghidare craniană Acestia vor avea perioade de spitalizare mai reduse, costurile vor scadea pentru unitatea medicala atat in ceea ce priveste interventia initiala, cat si revenirile ulterioare pentru recuperare. In licitatie se va tine cont de pretul cel mai bun, dar exista o serie de criterii care vor intra in evaluare, dincolo de cel al pretului. Reprezentantii unitatii medicale vor un aparat care sa aiba setul de cabluri ecranate cat mai lungi, aproape de lungimea maxima de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

