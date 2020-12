Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba va fi deschis, sambata, 28 noiembrie, intre orele 8:00 și 12:00 pentru cei care vor sa doneze sange sau plasma necesara pacienților cu forme grave de COVID-19. Cei care doresc sa doneze sange, dar nu o pot face in timpul saptamanii sunt așteptați de la ora 8:00 pentru…

- Investitii de zeci de milioane de lei stau nefolosite in Botosani doar fiindca autoritatile locale nu au catadicsit sa le racordeze la utilitati. Printre ele, un spital modern, dotat inclusiv cu paturi cu aparate de oxigen, care ar putea fi folosit pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus.

- O unitate mobila cu 12 paturi a ajuns ieri in municipiul Botosani. Practic, este o autospeciala de dimensiuni foarte mari care poate fi deplasata rapid in zonele de necesitate, in focare. Este dotata cu aparatura moderna.

- O femeie de 55 ani, din Bals, judetul Olt, care nu era in evidenta cu nicio alta boala, a murit intr-un spital din Bucuresti. Familia acuza ca nu i s-a acordat ingrijirea necesara in primul spital in care a fost tratata.

- A invins coronavirusul, iar acum revine la viața lui normala și cea de toate zilele! Gica Popescu a avut de tras destul de mult dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. „Baciul” a fost internat in spital, dar acum iata ca s-a pus pe picioare și arata de parca nici nu a fost vreodata bolnav!

- Președintele american Donald Trump a fost externat, dupa doar trei zile petrecute in spital, și s-a intors la Casa Alba. In balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii sa aiba imagini bune cu el. A pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire, deși, oficial,…

- Directia de Sanatate Publica Prahova a identificat un nou focar la dispeceratul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, unde sapte persoane, dintr-un efectiv de 20, au fost confirmate cu noul coronavirus.

- Unitatea medicala a costat peste 13 milioane de euro și așteapta acum ultimele avize pentru a putea funcționa. Vicepremierul Raluca Tucan declara ca acestea vor fi eliberate dupa ce va fi verificata legalitatea achizițiilor.