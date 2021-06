Spectacolul lui Springsteen de pe Broadway este interzis persoanelor vaccinate cu Astrazeneca (presă) În ceea ce poate fi o &"avanpremiera&" a protocolului post-Covid de pe Broadway, spectacolul lui Bruce Springsteen &"Springsteen on Broadway&", a anunțat ca membrii publicului vor trebui vaccinați cu un vaccin autorizat de FDA, care exclude serul AstraZeneca, asa cum anunta Deadline Hollywood, citat de La Stampa. O politica destinata sa provoace discuții si care se va dovedi fara îndoiala dezamagitoare pentru mulți canadieni și europeni care au primit vaccinul AstraZeneca.

Producatorii show-ului "Springsteen on Broadway" au anunțat marți seara ca spectacolul, care va avea premiera

Sursa articol: hotnews.ro

