- Timișorenii sunt așteptați sa asiste la un spectacol inedit. Este vorba de primul music-hall cu subiect istoric romanesc, „Fiicele lui Dracula”, care va incepe vineri, 25 octombrie, de la ora 19.00, in sala Operei Naționale Romane din Timișoara. Spectacolul este susținut de catre studenții primei Academii…

- Dupa mai bine de doi ani, epopeea Clinicii „Marele Ars" de la Spitalul de Urgente „Sfantul Spiridon" pare ca va lua sfarsit. Potrivit conducerii institutiei, deschiderea oficiala va avea loc la acest sfarsit de saptamana, cel mai tarziu luni. „Asa cum s-a promis. Vineri sau luni va avea loc deschiderea…

- RAPSIG. Titlul este inspirat dintr-un articol aparut in anii 1980 in ziarul central „Scanteia”: „Un pompier se joaca cu focul”. Articolul se referea la aradeanul Ioan Petroman, din satul Rapsig, care era pompier in Moneasa si colectiona cutii de chibrituri de pe toate continentele. Intre timp, aradeanul…

- Bienala Art Encounters 2019, cel mai așteptat eveniment din Romania dedicat artei contemporane, va incepe in weekend și se va desfașura timp de cinci saptamani la Timișoara pana in data de 27 octombrie. Deschiderea oficiala a Expoziției va avea loc vineri, 20 septembrie, la ora 16.00 la Muzeul de Transport…

- Forfota mare, in jurul orei 16.00, in Piața Traian din Timișoara. Acest loc a fost mai neincapator ca niciodata. Numeroși cetațeni, mai ales persoane ieșite la pensie sau aflate aproape de varsta pensionarii, s-au adunat in piața pentru a participa la Targul de Produse Tradiționale. Este primul eveniment…

- Un festival de opera si opereta in aer liber care va marca inceputul noii stagiuni artistice se desfasoara, la Timisoara, in 29 august - 1 septembrie, potrivit news.ro.Festivalul de opera si opereta va avea loc pe o scena amplasata in Piata Victoriei din Timisoara, pe platoul din fata Operei…

- Un festival de opera si opereta in aer liber care va marca inceputul noii stagiuni artistice se desfasoara, la Timisoara, din 29 august – 1 septembrie. Festivalul de opera si opereta va avea loc pe o scena amplasata in Piata Victoriei din Timisoara, pe platoul din fata Operei Nationale…

- Deschiderea lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva nu a fost insotita si de montarea de semne de circulatie corespunzatoare. Mai precis, indicatoarele aflate la iesirile de pe autostrada erau total anapoda si nimeni nu putea descoperi pe unde sa o ia spre Timisoara, de exemplu. Cei de la DRDP Timisoara…