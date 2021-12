Stiri pe aceeasi tema

- Speak și Ștefania și-au luat fanii prin surprindere pe rețelele de socializare și-a luat fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere cu cele mai noi detalii din viața lor. Artistul a organizat o serie de intrebari pe pagina sa personala de socializare, iar fanii nu au ezitat sa-și satisfaca…

- Nicole Cherry, care a nascut o fetița pe 27 noiembrie , a fost invitata de curand in podcastul lui Catalin Maruța de pe Youtube. Acolo a facut dezvaluiri despre mama ei, femeia care a sprijinit-o mereu și cea care nu s-a afișat niciodata in spațiul public. Sorina Ghinea are doua fete: pe Carla, care…

- Antonia și Alex Velea au fost invitați in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, unde au dezvaluit detalii neștiute despre perioada copilariei lor. Cei doi artiști au fost provocați sa spuna ce faceau in urma cu 28 de ani.

- In urma cu mai mulți ani, Andreea Marin a trecut prin clipe cumplite din cauza a doua sarcini pe care le-a pierdut. Totul s-a intamplat chiar inainte de o aduce pe fiica sa, Violeta, pe lume. ”Zana Surprizelor” iși dorea cu ardoare sa devina mama, insa la momentul respectiv, nu s-a putut, iar toate…

- In urma cu un an, Adda a fost diagnosticata cu o afecțiune cumplita, mai precis, angioedem. De atunci, artista s-a confruntat cu episoade de depresie și mai mult decat atat, vedeta este dependenta de injecții, pe viața. In cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, Adda, fara ocolișuri, și-a…

- Zi de sarbatoare in familia lui Speak! Fostul concurent de la Asia Express implinește astazi frumoasa varsta de 35 de ani. Artistul a primit sute de urari de la apropiați, dar și de la fani. Cu aceasta ocazie speciala, Ștefania a ținut sa fie prima ii transmite gandurile bune, dar și dragostea pe care…

- Speak și Ștefania formeaza de mai mulți ani un cuplu. Cei doi colaboreaza pe plan miuzical și au participat impreuna la diferite show-uri TV sau online. Extrem de activi pe contul de socializare, artiștii și-au surprins din urmaritorii cu replicile lor.Speak și Ștefania iși țin la curent fanii cu tot…

- Relația dintre Paula Lincan și Marian Mexicanu nu s-a terminat tocmai in termeni amiabili, fapt ce i-a propulsat pe cei doi foști intr-un scandal de zile mari. Din acest motiv, fosta partenera de viața a celebrului artist a adus acuzații dure la adresa acestuia și nici pana in ziua de azi tensiunile…