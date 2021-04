Stiri pe aceeasi tema

- Atacul in instanța al masurii de carantina inițiat de primarul Dumbraviței impotriva deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența se va judeca la București. Horia Bugarin a inițiat procesul in 17 februarie.

- Un camin cultural nou construit in comuna Dumbravița, județul Timiș, are doua scari cu balustrada și placate cu granit care duc spre tavan. Primarul comunei susține ca lucrarile, deși ar fi trebuit sa fie finalizate la sfarșitul anului trecut, sunt facute in proporție de 85%. „Doua scari, placate cu…

- Noul camin cultural din comuna timișeana Dumbravița are doua scari de granit care duc in tavan. Cladirea a costat aproape 8 milioane de lei, potrivit primarului Horia Bugarin. Construcția a inceput in 2018 și ar fi trebuit sa fie gata la sfarșitul anului trecut. Lucrarea e gata in proporție de 85%.…

- In 2012 cand USL zguduia politica romaneasca, fostul primar de la Constanța, Radu Mazare impreuna cu Ovidiu Portariuc turnau simbolic primul cancioc de mortar pentru un ansamblu de locuințe pentru tineri. Se intampla in luna mai.

- Administrația locala din Dumbravița considera ca masurile de carantinare instituite pana acum au fost total ineficiente, rata... The post Comuna Dumbravița, prin primarul Horia Bugarin, cere in instanța anularea masurii de carantinare appeared first on Renasterea banateana .

- De miercuri, 17 februarie, de la ora 05:00, a fost dispusa masura carantinarii pentru 14 zile in patru localitați din județ, respectiv Dumbravița, Șandra, Șag și Nițchidorf .De la inceputul anului, in Dumbravița a fost impusa carantina de trei ori. Horia Bugarin a precizat ca a dispus mobilizarea autoritaților…

- In aceasta dimineața, Dumbravița, comuna periurbana lipita de Timișoara, a intrat, pentru a treia oara, din nou in carantina, car urmare a creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost dezaprobata de locuitori, iar primarul Horia Bugarin…

- Primarul comunei Dumbravița, Horia Bugarin de la USR PLUS, a reacționat dur la decizia de prelungire a carantinei „Este deja mai mult decat evident ca decizia de carantinare a Dumbraviței nu da rezultatele dorite. Am facut tot ce am putut pentru a-i convinge pe decidenți sa nu fie prelungita carantinarea…